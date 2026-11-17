Біля острова Північний Біміні на Багамах загинули двоє громадян США — 38-річний чоловік і 40-річна жінка. Групу плавців віднесла сильна течія поблизу південної частини острова, неподалік гавані Біміні, повідомляє The Independent.

Плавці зайшли за зону попередження

За даними Королівської поліції Багамських Островів, група плавала за межами ділянки, позначеної знаком із попередженням про сильні течії. Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент незадовго до 15:00 та прибули до південного краю Північного Біміні, біля гавані Біміні.

На місці поліції повідомили, що течія віднесла кількох учасників групи. Частину плавців урятував пором, однак чоловік і жінка знепритомніли ще до того, як їх витягли з води.

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Поліція розпочала розслідування

Постраждалим надали серцево-легеневу реанімацію, а згодом медики продовжили реанімаційні заходи в найближчому медичному закладі. Лікар констатував смерть обох людей незадовго до 16:00.

Поліція розпочала розслідування смертей і зазначила, що не підозрює насильницького характеру події. Імена загиблих влада поки не оприлюднила.

Це другий за останні тижні ймовірний випадок утоплення біля Північного Біміні. У жовтні там загинула 36-річна британка Ліанн Грегорі, яка під час снорклінгової екскурсії намагалася врятувати двох синів, яких віднесло водою.

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