На Багамах загинула 36-річна британка, рятуючи синів — Interia

На Багамах поблизу південного краю острова Біміні загинула 36-річна британка, яка стрибнула з човна у воду, намагаючись урятувати своїх синів. Хлопців вдалося врятувати, проте жінка зникла під водою, повідомляє Interia.

Синів підхопила течія

За словами чоловіка загиблої, дітей віднесла сильна течія. Жінка кинулася їм на допомогу. Згодом її витягли з води та доправили до поромної пристані, де провели серцево-легеневу реанімацію.

Чоловік жінки написав у соцмережах, що вона загинула, рятуючи дітей. Він також зазначив, що їхні сини стали свідками трагедії. Родина, ймовірно, приїхала на Багами як туристи. Загибла була родом зі Стейплфорда в британському графстві Ноттінгемшир.

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Поліція проведе розслідування

Поліція Багам повідомила, що у вівторок невдовзі після 10:00 за місцевим часом отримала повідомлення про непритомну жінку біля поромної пристані Норт-Біміні. Після спроби реанімації її перевезли до місцевого медичного закладу, де констатували смерть.

Правоохоронці повідомили, що проведуть розтин, і зазначили: попередньо ніщо не вказує на причетність сторонніх осіб. Речник зовнішньополітичного відомства Великої Британії заявив, що відомство контактує з поліцією Багам і надає підтримку родині загиблої.

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