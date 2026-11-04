На базі Кемп-Шваб в Японії загинув морпіх США — Jerusalem Post

На базі Кемп-Шваб в Окінаві, Японія, 3 листопада під час навчального інциденту загинув військовослужбовець Корпусу морської піхоти США. Про це повідомила 3-тя дивізія морської піхоти США.

Розслідування інциденту

Американські військові розпочали розслідування обставин смерті. Як повідомляє Jerusalem Post, 3-тя дивізія морської піхоти не розкрила, яке саме навчання проводили на базі та що стало причиною загибелі військовослужбовця.

Речник III експедиційних сил морської піхоти США лейтенант Тайлер Томас не уточнив, чи військовий помер на місці події, чи його доправляли до лікарні. Він також не повідомив, чи були внаслідок інциденту інші постраждалі.

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Особу загиблого не розголошують

Очікується, що ім'я військовослужбовця не оприлюднюватимуть до спливу 24 годин після повідомлення його родини. Військові підтвердили лише те, що інцидент стався на території Кемп-Шваба.

Окінава є місцем дислокації більшості з приблизно 18 тисяч американських морських піхотинців, розміщених у Японії. III експедиційні сили морської піхоти США, які базуються в Японії, беруть участь у навчаннях в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема раніше цього року проводили тренування на Гуамі.

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