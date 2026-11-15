На базу Кадена в Японії прибули F-15EX для постійного базування — The Japan Times

На авіабазу Кадена в японській префектурі Окінава в неділю прибули нові американські винищувачі F-15EX Eagle II для постійного базування. Про це повідомляє The Japan Times із посиланням на 18-те авіакрило Повітряних сил США.

Заміна F-15C/D

Кадена стала першою закордонною базою Повітряних сил США, яка отримала F-15EX, оснащені сучасними системами радіоелектронної боротьби. Прибуття нових літаків означає новий етап заміни флоту F-15C/D на базі.

Поетапне виведення винищувачів F-15C/D з Кадени розпочалося в листопаді 2022 року. У 18-му авіакрилі заявили, що F-15EX розширять можливості бази проводити операції з протидії авіації противника та посилять передові можливості Повітряних сил США.

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Взаємодія з Японією

За даними авіакрила, нові винищувачі також підтримуватимуть спільну готовність із Повітряними силами самооборони Японії. Командир 18-го крила бригадний генерал Джон Галлемор назвав прибуття F-15EX важливою віхою для американської авіації в Тихоокеанському регіоні.

За його словами, постійна присутність цих літаків на Кадені має посилити здатність США стримувати агресію, реагувати на нові загрози та обороняти Японію разом із союзниками й партнерами.

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