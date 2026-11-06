На Бонді-Біч померла поранена під час нападу 90-річна Ева Ґеллер — The Guardian

У Сіднеї у лікарні померла 90-річна Ева Ґеллер, яку поранили під час нападу зі стріляниною на пляжі Бонді-Біч 14 грудня 2025 року. Відтоді жінка неодноразово проходила лікування через травми, отримані під час атаки, повідомляє The Guardian.

Лікування після поранення

За словами високопоставленого джерела в єврейській громаді, Ґеллер нещодавно знову доправили до лікарні після того, як у неї розвинулася інфекція. Там вона перенесла інсульт і померла.

Похорон запланували на понеділок. Представник родини попросив поважати приватність сім’ї у цей складний час.

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Поліція Нового Південного Уельсу заявила, що знає про смерть жінки, очікує додаткової інформації та співпрацює зі службою коронера. Прем’єр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс назвав звістку про смерть Ґеллер болісною та висловив співчуття її родині й єврейській громаді.

Обставини нападу

Під час святкування Хануки на Бонді-Біч 14 грудня 2025 року 24-річний Навід Акрам та його 50-річний батько Саджид Акрам відкрили вогонь. Під час нападу загинули 15 людей, ще 40 дістали поранення.

Саджида Акрама поліція застрелила на місці події. Навіду Акраму висунули 78 обвинувачень, зокрема 15 пунктів обвинувачення у вбивстві та один — у вчиненні терористичного акту. Слідчі припускають, що напад міг бути натхненний угрупованням «Ісламська держава»; справа перебуває на розгляді суду.

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