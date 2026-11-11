На COP17 погодили критерії для інституції фінансування біорізноманіття — Mongabay

На конференції ООН з біорізноманіття COP17 у Єревані сторони погодили критерії для вибору інституції, здатної розмістити фінансовий механізм Конвенції про біологічне різноманіття. Демократична Республіка Конго наполягає на створенні окремого механізму, незалежного від Глобального екологічного фонду, повідомляє Mongabay.

Позиція Демократичної Республіки Конго

Керівник підрозділу зі зміни клімату міністерства довкілля ДР Конго Даніель Мукубі заявив, що чинна система доступу до коштів є надто складною для країн, що розвиваються, а також для корінних народів і місцевих громад. За його словами, один із проєктів країни швидко схвалили, однак доступу до коштів за ним ДР Конго не отримала навіть більш як через рік.

Мукубі зазначив, що стаття 21 Конвенції про біологічне різноманіття передбачає фінансовий механізм під контролем і керівництвом Конференції сторін. Водночас стаття 39 визначає Глобальний екологічний фонд як тимчасовий механізм. Представник ДР Конго вважає, що процедури фонду є громіздкими, а доступ до фінансування — ускладненим.

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Невиконані фінансові цілі

На COP15 у Монреалі країни домовилися, що розвинені держави мають щорічно спрямовувати країнам, що розвиваються, щонайменше 20 млрд доларів до 2025 року та 30 млрд доларів на рік у 2026–2030 роках. Ці зобов’язання є частиною ширшої мети — забезпечувати 200 млрд доларів щороку для фінансування охорони природи у світі.

За оцінкою Мукубі, проміжної цілі у 20 млрд доларів, імовірно, не досягли. Він послався на доступні звіти, за якими видатки безпосередньо на біорізноманіття становили близько 18,9 млрд доларів. Також він заявив, що з 25 розвинених країн, які мають робити внески до дев’ятого циклу поповнення Глобального екологічного фонду, внески зробили лише 12.

ДР Конго має понад 155 млн гектарів лісів і взяла на себе зобов’язання зберегти 30% території країни та відновити 30% деградованих земель і екосистем до 2030 року. Мукубі наголосив, що для виконання цих цілей потрібні додаткові ресурси, зокрема для підтримки сталих джерел доходу місцевих громад, залежних від лісів.

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