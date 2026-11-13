На кліматичному саміті ООН COP31 в Анталії, Туреччина, делегати від 103 компаній та галузевих об’єднань чисельно переважили представництва низки країн, найбільш уразливих до наслідків зміни клімату. Про це йдеться в аналізі коаліції Kick Big Polluters Out (KBPO), повідомляє Health Policy Watch.

За підрахунками коаліції, серед 103 груп 60 представляють галузь викопного палива. Чисельність їхніх представників перевищує делегацію Сент-Вінсенту і Гренадин у 100 разів, Нігеру — у 25 разів, Філіппін — у вісім разів, а Непалу — у шість разів. KBPO віднесла ці організації до переліку через їхню лобістську діяльність, яку аналітичний центр InfluenceMap оцінює як таку, що не відповідає кліматичній політиці або перешкоджає їй.

Хто увійшов до делегацій

Найбільше представництво мала Міжнародна асоціація торгівлі викидами — 29 осіб. BNP Paribas зареєстрував 22 учасників, HSBC — 19, Amazon — 12, а ExxonMobil — 13. Більшість представників отримали перепустки для гостей, яких уряди допускають поза офіційними делегаціями, або увійшли через неурядові організації. Ще 45 осіб були гостями Туреччини як країни-господарки, а 31 представник входив до офіційних переговорних делегацій держав.

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Коаліція також зазначила, що на саміт зареєструвалися 30 зі 100 банків, які найбільше фінансують викопне паливо. За даними бази Banking on Climate Chaos, ці банки сукупно надали галузі понад 2,2 трлн доларів у 2021–2025 роках — майже 40% світового банківського фінансування викопного палива за цей період.

Вимога обмежити вплив лобістів

KBPO, а також жіночі, молодіжні та профспілкові об’єднання в процесі ООН закликають запровадити обов’язкові правила щодо конфлікту інтересів, щоб великі забруднювачі не впливали на переговори. Представник Pro Public/Friends of the Earth Nepal Пракаш Далал заявив, що не можна миритися з непропорційним простором, який надається промисловим лобістам порівняно з громадянським суспільством і делегаціями країн.

У попередні роки KBPO також фіксувала значну присутність представників індустрії викопного палива на кліматичних конференціях ООН: 2456 осіб на COP28 у Дубаї, 1773 — на COP29 у Баку та 1602 — на COP30 у Белені. На COP30 це становило одного представника галузі на кожних 25 учасників саміту.

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