На COP31 не підтримали окремий порядок денний для гірських країн — Kathmandu Post

Пропозиції Непалу, Бутану та Киргизстану включити питання гірських регіонів до формального порядку денного кліматичної конференції COP31 в Анталії, Туреччина, не здобули підтримки основних переговорних блоків. Міністр закордонних справ Непалу Шишір Ханал заявив, що без підтримки великих держав країнам буде складно домогтися вагомішого визнання проблем гірських територій у рішеннях конференції.

Як повідомляє Kathmandu Post, Непал і Бутан домагаються швидшого доступу до фінансування втрат і збитків, пов’язаних із наслідками зміни клімату, а також визнання особливої вразливості гірських районів. Вони пропонують передбачуване, доступне та грантове, а не боргове фінансування для адаптації, стійкої інфраструктури й забезпечення засобів до існування місцевих громад.

Вимоги гірських країн

Серед вимог — системи раннього попередження про численні небезпеки, моніторинг високогірних льодовиків, супутникові мережі спостереження та регіональний обмін даними. Непал також просить надати наукову й технічну допомогу для вивчення потепління у гірських районах та його наслідків для місцевих громад.

У четвер Непал, Бутан, Киргизька Республіка, Таджикистан і Пакистан провели спільну дискусію про просування гірського порядку денного, льодовики, кріосферу та стійкість. Її метою було привернути увагу до потреб гірських країн, які зазнають негативного впливу кліматичної кризи.

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Переговори щодо підсумкового документа

За словами Ханала, деякі держави прямо підтримали пропозиції, однак інші поставилися до них стримано. За інформацією видання, окремі впливові країни побоюються, що визнання Гімалаїв окремим пунктом порядку денного може посилити тиск щодо додаткового фінансування компенсацій і адаптації для гірських держав.

Непальські посадовці сподіваються, що частина вимог Непалу й Бутану, які підтримали кілька країн, може увійти до підсумкового документа конференції. Ханал наголосив, що танення гір вимагає швидших рішень у кліматичних переговорах.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, глобальні потреби у фінансуванні пом’якшення зміни клімату оцінюють у $5 трлн щороку до 2030 року. Потреби країн, що розвиваються, у фінансуванні кліматичних дій оцінено у $2,4 трлн на рік у період до 2030 року.

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