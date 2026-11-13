На COP31 представили рекомендації щодо кліматичної інформації від ШІ — UN News

На кліматичній конференції COP31 в Анталії, Туреччина, 13 листопада запустили рекомендації щодо забезпечення достовірності інформації про зміну клімату, яку люди отримують за допомогою штучного інтелекту. Документ Priorities for Action on AI and Climate Information Integrity представила Глобальна ініціатива з інформаційної доброчесності у сфері зміни клімату, співголовами якої є ООН, ЮНЕСКО та Бразилія, повідомляє UN News.

Вимоги до компаній і держав

Рекомендації закликають компанії у сфері ШІ оцінювати, як їхні системи впливають на достовірність кліматичної інформації. Їм також пропонують оприлюднювати результати таких оцінок і розкривати дані про споживання енергії, а також про вуглецевий, водний і земельний слід.

Державам пропонують включати питання інформаційної доброчесності до національних стратегій у сфері штучного інтелекту та кліматичних планів. Документ ґрунтується на правах людини й розвиває положення Беленської декларації про інформаційну доброчесність щодо зміни клімату, представленої під час COP30 у Бразилії, а також Глобальних принципів ООН з інформаційної доброчесності.

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Ризики дезінформації під час лих

Співголови ініціативи зазначили, що дедалі більше людей використовують ШІ для пошуку кліматичної інформації. Водночас Незалежна міжнародна наукова панель з питань ШІ, створена Генеральною асамблеєю ООН торік, застерігала, що технологіям легше створювати зв’язний текст, ніж фактично точний.

Ризики зростають під час кліматичних катастроф, коли створені ШІ зображення та відео можуть поширюватися швидше за офіційні попередження. Партнери ініціативи також закликали більше інвестувати в інформацію, яка допомагає людям розуміти зміну клімату й діяти. Німеччина вже зобов’язалася надати понад 2,2 млн доларів на дослідження, розроблення комунікаційних стратегій та інформаційні кампанії.

Того ж дня презентували Хартію доброчесності кліматичної інформації в рекламі, покликану протидіяти, зокрема, монетизації дезінформації та заперечення. Хартія закликає до прозорості в рекламному ланцюгу постачання, щоб рекламодавці могли бачити місця розміщення реклами із дотриманням приватності користувачів. COP31 триватиме до 20 листопада.

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