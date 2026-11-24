Кліматичний саміт ООН COP31 у Туреччині не досяг консенсусу щодо подальших дій проти зміни клімату. Десятки країн заперечили проти запропонованого фінального тексту, оскільки в ньому не згадувалося викопне паливо — вугілля, нафта й газ — а також не передбачалося збільшення фінансової підтримки держав, які найбільше потерпають від наслідків потепління, повідомляє The Independent.

Фінансування адаптації

Вразливі країни вимагали, щоб заможніші держави, які, за оцінкою джерела, несуть більшу відповідальність за кліматичну кризу, активніше фінансували перехід та зміцнення інфраструктури проти стихійних лих. Саміт не приніс домовленості про збільшення підтримки, розподіл фінансових зобов’язань між країнами та виконання вже наданих обіцянок.

Кліматологиня Кетрін Гейгоу з The Nature Conservancy зазначила, що без доступнішого фінансування буде складніше створювати системи раннього попередження, зокрема в Непалі, який цього року постраждав від повеней. Острівним державам, що зазнають впливу підвищення рівня моря, також може забракнути коштів на захисні проєкти.

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Ініціативи поза межами ООН

Водночас кліматичні ініціативи продовжуються на рівні окремих країн, регіонів, корінних народів і місцевої влади. Майже 60 держав взяли участь у першій Міжнародній конференції з переходу від викопного палива, що відбулася цього року в Колумбії. Наступну конференцію заплановано провести наступного року в Тувалу.

За даними незалежної організації Climate Action Tracker, прогрес у стримуванні глобального потепління фактично зупинився протягом останніх п’яти років. Організація вважає, що світ майже напевно перевищить ціль Паризької угоди — обмежити потепління до 1,5 °C порівняно з доіндустріальним рівнем. Навіть за умови виконання всіх нинішніх обіцянок держав глобальна температура до кінця століття може зрости на 2,6 °C, йдеться у звіті.

Виконавча директорка Climate Action Network International Таснім Ессоп поклала відповідальність за провал переговорів на розвинені країни. За її словами, вони послабили заходи, які могли б допомогти захистити людей від наслідків кліматичної кризи.

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