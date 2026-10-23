На COP31 у Туреччині запланували виступи 77 лідерів — Climate Home News

На кліматичному саміті COP31 в Анталії, Туреччина, 11–12 листопада заплановані виступи 77 голів держав або урядів. Це майже на третину менше, ніж на COP28 у Дубаї, де три роки тому виступили 116 лідерів, повідомляє Climate Home News із посиланням на попередній список ООН.

Список може змінитися. Серед країн G20, окрім Австралії та Туреччини, у ньому фігурують Велика Британія, Бразилія та Китай. Країни G20 забезпечують понад три чверті щорічних світових викидів, а генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш цього тижня закликав їх очолити кліматичні дії.

Хто може прибути

Китай, як і протягом трьох попередніх років, імовірно, представлятиме віцепрем’єр Дін Сюесян, а не голова КНР Сі Цзіньпін. Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернгем, за даними видання, має виступити на саміті після заяви парламенту у вересні про намір долучитися до протидії кліматичній кризі.

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Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва також заявляв, що відвідає COP31. Залежно від результату виборів у неділю він виступатиме як переобраний президент або як президент, що залишає посаду. Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе має виступити на саміті, тоді як Австралія формально виконує роль президента переговорів.

Кого немає у списку

Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана немає у списку промовців ООН, однак він, за даними видання, імовірно, виголосить вступну промову. Водночас у переліку немає лідерів Франції, Німеччини, Італії, Індії, Росії, Канади та Японії. Президент Франції Емманюель Макрон, за повідомленнями, відвідає заходи до річниці завершення Першої світової війни та саміт Європейської політичної спільноти.

Колишній керівник кліматичного секретаріату ООН Іво де Бур назвав низьку явку та відсутність країн, від яких очікують кліматичного лідерства і підтримки держав, що розвиваються, негативним сигналом у складний період. Близько третини держав, чиї лідери зазначені в переліку, розташовані в Африці, а чверть належить до малих острівних держав, що розвиваються.

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