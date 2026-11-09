На COP31 в Антальї очікують 102 лідерів — Anadolu Agency

На кліматичній конференції ООН COP31 в Антальї в Туреччині очікують 102 лідерів, які представлятимуть 95 країн і сім міжнародних організацій. Конференція триває 9–20 листопада та має об’єднати 196 країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату і Європейський Союз, повідомляє Anadolu Agency.

Склад делегацій

За даними Міністерства довкілля, урбанізації та зміни клімату Туреччини, на рівні лідерів у конференції очікують 37 глав держав, 35 глав урядів, вісьмох віцепрезидентів, сімох віцепрем’єр-міністрів, двох кронпринців, принца, спікера парламенту та чотирьох спеціальних представників.

Участь на рівні керівництва також підтвердили Європейська комісія, ООН, Генеральна Асамблея ООН, Світовий банк, Організація економічного співробітництва та розвитку, Організація ісламського співробітництва і Міжнародне енергетичне агентство.

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Серед європейських учасників названі Велика Британія, Австрія, Фінляндія, Італія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Молдова та Україна. Делегації також очікують із країн Африки, Азії, Близького Сходу, Америки та Океанії.

Порядок денний конференції

COP є найвищим органом ухвалення рішень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, ухваленої 1992 року. На конференціях сторони оцінюють виконання конвенції та пов’язаних із нею правових документів, а рішення ухвалюють консенсусом усіх сторін, а не більшістю голосів.

Туреччина вперше приймає саміт COP і головує на ньому, тоді як Австралія очолює переговори. Серед тем обговорень очікують кліматичне фінансування, справедливий перехід, адаптацію до зміни клімату та скорочення викидів. Турецька сторона визначила бачення COP31 як орієнтоване на виконання раніше ухвалених рішень, діалог, консенсус і дії.

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