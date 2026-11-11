На кліматичному саміті COP31 у Туреччині світові лідери закликали до терміновіших і рішучіших дій проти глобального потепління. Формальні переговори розпочалися після року смертельних повеней, хвиль спеки та інших стихійних лих, які особливо позначаються на вразливих державах, повідомляє Asharq Al-Awsat.

У саміті не взяли участі лідери трьох найбільших країн-забруднювачів — Китаю, США та Індії, на які разом припадає понад половина світових викидів вуглекислого газу. Водночас на конференції виступають понад 70 світових лідерів, високопосадовців і представників ООН.

Заклики до швидких дій

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що переговори мають зосередитися на припиненні залежності від викопного палива, адаптації до теплішого клімату, збільшенні фінансової підтримки бідніших країн та міжнародній співпраці.

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Президент Палау Сурангел Віппс-молодший наголосив, що острівні держави потерпають від кризи, до виникнення якої вони майже не спричинилися. Президент Федеративних Штатів Мікронезії Веслі Сіміна повідомив про незворотні втрати коралових рифів, які захищають узбережжя, підтримують рибальство та мають значення для місцевих громад. За його словами, кожна частка градуса потепління має значення, тому діяти потрібно не лише масштабно, а й швидко.

Розрив між планами та діями

За оцінкою щорічного індексу ефективності кліматичної політики Germanwatch і New Climate Institute, розрив між кліматичними планами держав і фактичними скороченнями викидів збільшується. Науковці вважають, що глобальне потепління, імовірно, перевищить 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем — межу, обмеження до якої було метою Паризької угоди 2015 року.

Генеральна директорка Міжнародної організації з міграції Емі Поуп заявила, що зміна клімату перемістила майже 30 мільйонів людей у 2025 році. Вона закликала збільшити фінансування адаптаційних програм і зміцнення стійкості громад, які стикаються з найбільшими ризиками.

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