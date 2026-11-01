У Нельсон-Мандела-Бей у ПАР учасники передвиборчих дебатів не дійшли згоди щодо виходу з кадрової та управлінської кризи в муніципалітеті. Майбутня міська рада успадкує вісім вакантних посад виконавчих директорів, а також сотні інших незаповнених вакансій, повідомляє Daily Maverick.

Дебати відбулися 29 жовтня в Гкеберзі, за кілька днів до місцевих виборів, призначених на 4 листопада 2026 року. До обговорення запросили 13 кандидатів у мери або представників партій. Їх запитали про втрати електроенергії через застарілу інфраструктуру, стабілізацію роботи адміністрації, оновлення інфраструктури та залучення кваліфікованих фахівців.

Вакантні посади та відбір фінансового директора

Представник EFF і член міського комітету з питань бюджету та казначейства Ханья Нгікіша пов’язав затримки з призначенням виконавчих директорів із проблемами лідерства. За його словами, мер Бабалва Лобіше запропонувала відкласти співбесіди на посаду фінансового директора, щоб у процесі брав участь представник Національного казначейства.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кандидат від ACDP Ленс Гроотбум заявив, що в директораті електроенергетики є близько 500 вакантних посад, частина з яких більше не фінансується. Кандидат від Демократичного альянсу Ретіф Одендаал сказав, що шукає фахівців у державному та приватному секторах для формування кола претендентів на посаду фінансового директора. Він вважає, що без стабільної влади місту буде складно залучати професіоналів.

Взаємні звинувачення та реакція жителів

Представники партій обмінювалися звинуваченнями у політичному впливі на кадрові рішення. Кандидат від People’s Power Сіянда Маяна звинуватив Демократичний альянс і Африканський національний конгрес у тому, що вони нібито лише заявляють про відмову від партійних призначень. Кандидат від UDM Луксоло Наметте закликав деполітизувати добір працівників і призначати їх за професійними якостями.

Кандидат від ANC Андиле Лунгіса поклав відповідальність за проблеми міста на нестабільність коаліційних урядів. Водночас жителі, які виступили на дебатах, дорікали всім політичним силам тим, що вони ставлять власні інтереси вище за потреби громади. Представник громадської ініціативи Citizens of NMB Марк Єнсен закликав політиків забезпечити прозорість і шукати спільні рішення щодо кадрових призначень.

Читай нас у