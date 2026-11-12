На депутатку Чхве подали заяву до поліції через слова про журналістів — Korea Herald

У Південній Кореї колишній член міської ради Сеула Лі Чон Бе подав до поліції заяву проти депутатки керівної Демократичної партії Чхве Мін Хі. Причиною стали її висловлювання про фотожурналістів, яких політикиня в груповому чаті зі своїми прихильниками назвала «зграєю гієн».

Як повідомляє Korea Herald, Чхве супроводила фотографію журналістів твердженням, що вони нібито намагаються зафіксувати «розбрат» усередині партії. Йшлося про акредитованих працівників преси, які висвітлювали загальні збори депутатів партії в Національних зборах.

Скарга та реакція медіа

Лі Чон Бе, який раніше представляв опозиційну партію «Сила народу» в міській раді Сеула, звинуватив депутатку в поширенні неправдивих тверджень про журналістів, які виконували свою роботу. Асоціація фотожурналістів Кореї також заявила про намір звернутися до правоохоронців.

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В організації назвали порівняння репортерів із тваринами та звинувачення у спробах розпалити внутрішньопартійний конфлікт явною образою журналістів. Там зазначили, що такі коментарі можуть формувати негативне ставлення до преси й створювати ризики для свободи медіа. Корейська асоціація відеожурналістів заявила, що оприлюднене листування демонструє сильну ворожість до преси.

Вибачення партії

Чхве згодом перепросила за свої слова, однак її розкритикували як опозиційна партія, так і представники її політичної сили. Депутат Демократичної партії Кім У Йон зазначив, що коментар Чхве суперечить її попередній діяльності на захист свободи та незалежності медіа.

Голова Демократичної партії Кім Мін Сок також попросив вибачення перед громадськістю від імені партії. Він наголосив, що медіа працюють від імені людей, навіть якщо політикам може не подобатися їхнє висвітлення подій.

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