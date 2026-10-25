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На Докдо оприлюднили дронове відео з 30-метровим прапором Південної Кореї — Korea Herald

Федір Криштовський 25 Жовтня 2026 10:16
На Докдо оприлюднили дронове відео з 30-метровим прапором Південної Кореї — Korea Herald

На контрольованому Південною Кореєю острові Докдо оприлюднили 60-секундне дронове відео, на якому розгорнули великий національний прапор країни. Матеріал приурочили до Дня Докдо, який відзначають 25 жовтня.

Прапор на причалі Донгдо

Як повідомляє Korea Herald, прапор Південної Кореї — тегиккі — завширшки 30 метрів і завдовжки 20 метрів розгорнули 70 південнокорейців на причалі Донгдо, одного з двох головних острівців Докдо. За даними професора жіночого університету Сонсін у Сеулі Сео Кьон Дока, кадри зняли дроном.

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Кампанія для іноземної аудиторії

У ролику також показали краєвиди Докдо та звернення з рекомендацією іноземцям відвідати острови. За словами професора, відео є частиною глобальної промокампанії, присвяченої Докдо.

Південна Корея заявляє, що Докдо історично, географічно й відповідно до міжнародного права належить їй, та відкидає претензії Японії на цю територію. Як зазначає видання, Південна Корея утримує на острівцях невеликий поліцейський підрозділ, демонструючи фактичний контроль над ними.

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