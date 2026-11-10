На двох авіабазах у Великій Британії посилили захист американських сил — The War Zone

На авіабазах RAF Lakenheath і RAF Mildenhall в Англії запровадили посилені заходи захисту американських сил. Про це американський посадовець повідомив The War Zone після того, як спостерігачі зафіксували незвичну активність літаків на базі Mildenhall.

За словами посадовця, додаткові заходи діють на обох базах, де розміщено авіацію Військово-повітряних сил США. Американські військові постійно оцінюють різні чинники, що впливають на захист об'єктів, персоналу та їхніх родин, а також співпрацюють із британськими партнерами, щоб зменшити наслідки таких обмежень для місцевої громади.

Деталі заходів не розкривають

Які саме кроки були вжиті, представник США не уточнив, пославшись на міркування оперативної безпеки. Командування ВПС США в Європі та Африці також не стало коментувати конкретні заходи та переміщення літаків.

Водночас у командуванні заявили, що американська авіація може переміщуватися між базами й іншими пунктами дислокації з різних причин, зокрема для навчань або виконання реальних завдань.

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Незвичні переміщення літаків

За даними облікового запису DefenceGeek, який відстежує польоти з відкритих джерел, кілька літаків KC-135 залишили RAF Mildenhall і вирушили до німецького Шпангдалема або шотландського Прествіка. Конвертоплани CV-22B, за цими даними, перелетіли з Mildenhall до Lakenheath.

RAF Lakenheath того ж дня опублікувала звернення до громади із закликом повідомляти про підозрілу активність, зокрема несанкціоновані польоти дронів поблизу району трьох баз. Зв'язок цього повідомлення з посиленими заходами безпеки не уточнювався.

RAF Mildenhall є базою 100-го крила повітряної дозаправки, яке експлуатує літаки KC-135 Stratotanker. Там також базуються розвідувальні RC-135V/W Rivet Joint, конвертоплани CV-22 Osprey та літаки спеціальних операцій MC-130J Commando II. На RAF Lakenheath розміщені винищувачі F-15E Strike Eagle і F-35A Lightning II.

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