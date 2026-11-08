На Ель-Єрро оголосили надзвичайну ситуацію через прибуття понад 3300 людей — Al Jazeera

Влада іспанського острова Ель-Єрро на Канарських островах оголосила надзвичайну ситуацію та звернулася по допомогу до уряду в Мадриді через різке зростання кількості мігрантів і біженців, які прибувають човнами.

Від початку листопада на острів приблизно 30 човнами прибули понад 3300 людей. Населення Ель-Єрро становить близько 11 400 осіб. Голова острівної ради Альпідіо Армас заявив, що місцева влада стурбована стрімким збільшенням прибуттів і потребує співпраці з органами вищого рівня.

Тимчасове житло та навантаження на лікарню

Посадовці шукають тимчасове житло для новоприбулих. За словами Армаса, умови в лікарні острова стали неприйнятними через навантаження. Регіональний лідер Канарських островів Фернандо Клавіхо назвав ситуацію абсолютно нестійкою.

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Як повідомляє Al Jazeera, у перші шість днів листопада морські рятувальні служби врятували біля Канарських островів 3261 мігранта та біженця. Клавіхо зазначив, що темпи прибуття наближаються до рекордних показників 2024 року, а в окремі дні були навіть вищими. Для міграційних операцій залучили автобуси, а медичних працівників доправили з інших островів.

Смертельний маршрут через Атлантику

Атлантичний маршрут із Західної Африки до Канарських островів є одним із найсмертоносніших міграційних маршрутів у світі. Цього тижня на човні, що прямував до архіпелагу, знайшли тіла двох людей. Ще п'ятеро, за свідченнями тих, хто вижив, імовірно загинули під час подорожі. За останні тижні поблизу островів загинули щонайменше дев'ять мігрантів або біженців.

У 2024 році кількість прибуттів на Канарські острови перевищила 46 тисяч. Від січня до жовтня морем прибули 13 327 нерегулярних мігрантів і біженців — на 5,5% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Патрулювання поблизу Сенегалу, Мавританії та Марокко змістило пункти відправлення далі на південь, зокрема до Гамбії, Гвінеї-Бісау та Гвінеї, що робить морські переходи довшими.

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