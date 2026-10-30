На Філіппінах підвищили рівень небезпеки через виверження Майона — Anadolu Agency

На Філіппінах після помірно вибухового виверження вулкана Майон рівень вулканічної небезпеки підвищили до третього та закликали до евакуації в радіусі шести кілометрів.

Попередження про вулканічну небезпеку

Філіппінський інститут вулканології та сейсмології PHIVOLCS повідомив, що саме виверження стало підставою для підвищення рівня небезпеки. За даними Anadolu Agency, над кратером піднявся щільний стовп попелу заввишки близько 3 тисяч метрів.

Помірний вітер відніс попелястий шлейф на захід-південний захід. Очікується, що попіл випаде в громадах Дарага, Гінобатан та сусідніх муніципалітетах провінції Албай.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризик лавових потоків

У PHIVOLCS пояснили, що третій рівень небезпеки встановлюють за сталого зростання вулканічної сейсмічності, а також потужних і значних за обсягом викидів пари та попелу. За оцінкою інституту, Майон увійшов у нову фазу магматичного виверження, тому в найближчі дні або тижні зростає ймовірність лавових потоків.

Інститут також попередив про небезпеку лавових потоків, каменепадів та інших вулканічних загроз. Вулкан Майон розташований у провінції Албай, у регіоні Бікол на півдні острова Лусон.

Читай нас у