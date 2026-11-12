На Фудзі шукають зниклого китайського туриста — ECNS

У Японії тривають пошуки китайського туриста віком близько 20 років, який зник під час самостійного сходження на гору Фудзі. За даними японського телеканалу TV Asahi, чоловік вирушив на гору сам у неділю вранці й відтоді не виходив на зв’язок.

Пошуки на горі Фудзі

Як повідомляє ECNS, пошукові роботи розпочалися у вівторок вранці. До них залучили поліцію, пожежників та інших працівників екстрених служб. ECNS опублікував інформацію 12 листопада, посилаючись на TV Asahi, який повідомив про зникнення чоловіка в середу.

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Станом на час публікації повідомлення ECNS туриста не знайшли. За даними TV Asahi, він може перебувати в небезпеці.

Допомога родині

Посольство Китаю в Японії повідомило, що сім’я зниклого планує приїхати до Японії для пошуків. Дипломатичне представництво також надає родині допомогу.

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