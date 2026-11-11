На газовій платформі Південний Парс в Ірані сталася пожежа — Anadolu Agency

На газовій платформі SPD14D у фазі 14 родовища Південний Парс в Ірані сталася пожежа. Із платформи як запобіжний захід евакуювали весь персонал, повідомляє Anadolu Agency.

Пожежу взяли під контроль

Компанія Pars Oil and Gas Company заявила, що оперативні служби та команди безпеки змогли взяти вогонь під контроль. Заступник міністра нафти Ірану повідомив про повну евакуацію платформи для безпеки інженерів, за даними напівофіційного агентства Fars.

Посадовець також заявив, що ситуація перебуває під контролем. Влада встановлює причину займання; серед можливих пояснень розглядають витік газу або інцидент під час експлуатації.

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Видобуток газу

За словами заступника міністра, платформа SPD14D забезпечує 14,5 млн кубометрів газу із загального видобутку Південного Парсу, що перевищує 700 млн кубометрів. Про постраждалих одразу не повідомляли.

Південний Парс у затоці є найбільшим газовим родовищем Ірану та важливим джерелом внутрішнього постачання газу. Іран ділить це родовище з Катаром, де воно відоме як Північне родовище.

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