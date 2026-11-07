На Головному ринку Кракова сталася стрілянина, є загиблі — RMF24

На Головному ринку в Кракові, Польща, сталася стрілянина. За даними RMF24, внаслідок інциденту є загиблі та кілька поранених. Видання повідомило, що на місці триває рятувальна операція, а на площі приземлився гелікоптер LPR.

Свідчення очевидців

Інформація про інцидент надійшла на гарячу лінію RMF FM. RMF24 пише, що, за словами очевидців, через Головний ринок проїхав чорний автомобіль, з якого нападники стріляли у випадкових людей. Дані про автомобіль і нападників ґрунтуються на свідченнях очевидців.

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Пошкодження під час інциденту

За інформацією видання, було пошкоджено один із магазинів, а також трамвай міського транспорту. Кількість загиблих і поранених у повідомленні не уточнюється. Обставини стрілянини та відомості про нападників також не наведені. RMF24 зазначає, що матеріал оновлюється.

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