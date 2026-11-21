На Гран-прі Катару ліміт для одного комплекту шин становитиме 27 кіл — BBC Sport
На Гран-прі Катару Формули-1, що відбудеться наступного вікенду на трасі Лусаїл, гонщики зможуть проїхати не більш як 27 кіл на одному комплекті шин. Обмеження запровадили через занепокоєння щодо цілісності шин Pirelli на швидкісній трасі з низкою затяжних поворотів, повідомляє BBC Sport.
Щонайменше дві зупинки в боксах
Гонка в Катарі складається з 57 кіл, тож командам доведеться провести щонайменше два піт-стопи. Аналогічне обмеження діяло й торік, коли на кожному комплекті дозволяли долати до 25 кіл.
Ліміт враховуватиме сумарний пробіг конкретного комплекту в усіх сесіях. Тобто кола, пройдені на ньому під час вільних заїздів або кваліфікації, зменшуватимуть кількість кіл, доступних для цього комплекту в гонці.
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Як рахуватимуть кола
Pirelli повідомила, що збільшити ліміт із 25 до 27 кіл дозволили нижчі рівні притискної сили болідів 2026 року порівняно з машинами 2025-го, а також додаткове посилення конструкції шин.
До ліміту зараховуватимуть кола, пройдені за автомобілем безпеки або в режимі віртуального автомобіля безпеки. У Гран-прі враховуватимуть усі кола від стартового сигналу до фінішного прапора, але не розвідувальні, прогрівочні та кола після завершення гонки. В інших сесіях навіть розпочате, але не завершене коло зарахують як повне.
Це вже третій випадок за чотири роки, коли Pirelli встановлює обмеження на тривалість використання шин у Катарі. Компанія назвала захід запобіжним, пов'язавши його з високими енергетичними та температурними навантаженнями на шини, а також зношуванням протектора на трасі Лусаїл.