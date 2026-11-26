На острові Евбея в Греції археологи виявили рештки гірського святилища віком близько 2 900 років. Розкопки провели неподалік вершини Елатіас на горі Олімп на Евбеї; це не той Олімп на материковій частині країни, який у давньогрецьких міфах вважали оселею богів. Про знахідку повідомляє Live Science.

Дослідники вважають, що місце використовували для принесення дарів і ритуальних трапез від IX століття до нашої ери до I або II століття нашої ери, вже за часів Римської імперії. Будівель, зокрема храму, на території святилища не виявили.

Кераміка та рештки жертвоприношень

Ознаки святилища команда під керівництвом археологині Хлої Шезо зі Швейцарської школи археології в Греції вперше помітила під час археологічного обстеження у 2025 році. Перші розкопки відбулися у 2026 році. Науковці знайшли на вершині значну кількість кераміки, найдавніші зразки якої датують щонайменше IX століттям до нашої ери, раннім геометричним періодом.

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У щілинах на пам’ятці також виявили кістки овець і кіз, частина яких має сліди сильного обпалення. На думку археологів, ці знахідки свідчать про практики жертвоприношень тварин і ритуальні трапези.

Ймовірний культ Артеміди

Святилище, імовірно, відвідували передусім мешканці розташованої поблизу Еретрії. Дорога до вершини складна навіть нині: остання частина маршруту становить близько 3 кілометрів із набором висоти 650 метрів. Дослідники зазначають, що гірські святилища не були рідкістю в античній Греції, хоча часто залишали по собі мало археологічних слідів.

Вівтар на пам’ятці поки не знайдено. Водночас напис з іншої античної пам’ятки в Еретрії згадує «Артеміду Олімпію», що, за оцінкою дослідників, може вказувати на шанування богині Артеміди у святилищі на вершині.

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