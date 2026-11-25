На іспанський канарський острів Ель Ієрро за один день прибули 2100 мігрантів на 15 човнах. Це найвищий добовий показник від початку спостережень на острові, повідомляє Der Spiegel із посиланням на іспанські медіа та агентство EFE.

Серед врятованих — 127 дітей

За даними EFE, багато врятованих прибули з Гамбії та Сенегалу. Під час переходу одна людина загинула. Серед тих, хто вижив, були 203 жінки та 127 дітей, зокрема чотириденне немовля, яке народилося на човні, яким подорожувала його мати.

Іспанська морська рятувальна служба повідомила, що від ранку біля узбережжя Ель Ієрро виявляли кілька човнів. Їх супроводили до порту на острові.

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Заява президента Канарських островів

Президент Канарських островів Фернандо Клавіхо назвав цей день «сумним, історичним». Він заявив, що острови раніше не приймали мігрантів у таких масштабах і потребують ресурсів для подолання ситуації. За його словами, жителі Канарських островів перебувають під тиском через кількість прибулих, а у разі збереження тенденції архіпелагу буде особливо важко впоратися з кількістю неповнолітніх.

Клавіхо також наголосив, що не слід забувати про страждання біженців: «Ми маємо бути людяними». Попередній рекорд було встановлено 14 листопада, коли на Ель Ієрро, Гран-Канарію та Тенерифе прибули 1580 людей.

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