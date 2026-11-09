На Kalshi обсяг контрактів на проміжні вибори перевищив $3 млрд — CNBC

У США загальний обсяг контрактів, пов’язаних із проміжними виборами, на платформі Kalshi перевищив $3 млрд. До показника входять контракти щодо виборів до Конгресу, а також перегонів за посади генеральних прокурорів і мерів, свідчать дані сайту платформи, на які посилається CNBC.

Обсяг торгів контрактами, пов’язаними з проміжними виборами, на Kalshi та Polymarket зріс більш ніж утричі від останнього тижня жовтня до тижня виборів. Такий висновок CNBC зробило на підставі даних Predictions.com; він не враховує комбіновані ринки, які об’єднують кілька контрактів.

Торгівля в ніч виборів

У ніч голосування 3 листопада активність на ринках прогнозів зросла, а ціни почали зміщуватися на користь демократів після надходження результатів з Індіани ще до 19:00. Водночас обсяг торгів контрактами, пов’язаними з виборами, був меншим за обсяг спортивних ринків, які залишаються найбільшою категорією на таких платформах.

Після 20:00 3 листопада на ринку Kalshi щодо переобрання губернатора Техасу Грега Ебботта було укладено угод щонайменше на $1 млн. За даними Associated Press, зрештою Ебботт програв демократці Джині Хінохосі з різницею понад 700 тисяч голосів.

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Трохи після 23:00 на Kalshi обсяг торгів на ринку щодо того, що Республіканська партія не здобуде контроль над Палатою представників, перевищив $1,4 млн. Загалом ринки прогнозів очікували контролю демократів над Конгресом.

Оцінка точності прогнозів

За підрахунками CNBC, на понад 87% усіх виборчих ринків Kalshi та Polymarket кандидат, який згодом переміг, мав щонайменше 90% імовірності перемоги за 24 години до ночі виборів. CNBC зазначає, що загальний показник точності підвищила значна кількість неконкурентних перегонів.

Професор економіки Університету Вейк-Форест Колман Стрампф заявив, що ринки прогнозів спрацювали добре, але не перевершили найкращі традиційні прогнозні опитування. Керівники Polymarket Шейн Коплан і Kalshi Тарек Мансур після виборів у X приписали ринкам прогнозів правильне передбачення результатів, однак політичний прогнозист Нейт Сільвер заперечив цю оцінку. За його словами, імовірності на таких ринках значною мірою наближалися до показників прогнозних моделей.

Сенатор-демократ Адам Шифф через три дні після виборів розкритикував Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами США, яка регулює роботу платформ, за дозвіл на спортивні контракти. Він назвав спортивні ринки прогнозів спортивними ставками.

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