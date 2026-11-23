На канадському ринку криптобіржі Kraken біткоїн у ніч на суботу короткочасно подешевшав до 24 250 канадських доларів, або приблизно 17 тисяч доларів США. Це майже на 70% нижче від світових спотових цін на той момент. Як повідомляє CoinDesk, біржа не скасовуватиме операції, проведені за аномальними цінами.

Падіння на канадських парах

У п’ятницю вдень біткоїн на канадському ринку Kraken торгувався біля позначки 83 800 канадських доларів, тоді як на парі з доларом США його ціна становила приблизно 58 300 доларів. Близько 15:00 за східним часом США на канадських торгових парах почався тиск продавців: менш ніж за годину ціна біткоїна опустилася нижче 70 тисяч канадських доларів, а до 19:00 — нижче 50 тисяч.

Мінімум у 24 250 канадських доларів зафіксували невдовзі після 03:00 суботи в межах 976 окремих угод. Водночас на доларовому ринку Kraken біткоїн коштував близько 57 700 доларів США, хоча раніше тієї ночі опускався до дворічного мінімуму в 55 100 доларів.

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Ізольовані книги заявок

Kraken використовує окремі книги заявок для кожної фіатної валюти. Тому трейдери, які купують або продають активи за канадські долари, залежать від ліквідності саме цього локального ринку, а не від глибшого ринку в доларах США.

Одночасно впали котирування інших криптоактивів у канадських доларах. Етер знизився приблизно з 2296 до 796 канадських доларів, XRP втратив понад 60% і торгувався по 41 канадському центу. Стейблкоїн USDT, який зазвичай коштує близько 1,43 канадського долара, впав до 56 центів.

Служба підтримки Kraken заявила, що всі ордери були виконані належним чином, а перевірка не виявила злому чи компрометації акаунтів. Причину збою біржа не назвала. До ранку суботи ціна біткоїна на канадській книзі заявок відновилася вище 79 тисяч канадських доларів, а в понеділок знову відповідала світовим котируванням.

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