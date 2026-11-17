У тимчасово окупованому державою-агресором Росією українському Криму на Керченському мосту зафіксували ознаки пошкодження автомобільної арки. Як повідомляє The War Zone, супутникові знімки та кадри російського телебачення вказують на деформацію конструкції головного автомобільного прольоту на керченському боці переправи.

Призначений Росією керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що міст був ціллю атаки, та оголосив тимчасові обмеження руху для оцінки стану споруди. За даними видання, атака сталася близько 5:38 за місцевим часом: безпілотник нібито влучив в одну з арок, а російська протиповітряна оборона працювала поблизу переправи.

Ознаки деформації

Російське телебачення показало кадри з помітною деформацією надбудови головного автомобільного прольоту. Раніше також з’явилася інформація, що уражена арка могла нахилитися приблизно на 15 градусів, однак точний кут незалежно не підтверджено.

Супутникові знімки, на які посилається The War Zone, також демонструють ознаки пошкоджень у районі арки автомобільного мосту. Водночас за цими зображеннями неможливо достовірно оцінити масштаб ушкоджень та стан несучих елементів конструкції.

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Рух мостом і масована атака

Російська влада згодом заявила про часткове відновлення руху: транспорт пропускали почергово в одному напрямку. Речник Кремля держави-агресора Дмитро Пєсков назвав пошкодження незначними. За повідомленнями російських медіа, у чергах з обох боків мосту застрягли близько 2 тисяч автомобілів, а залізничне сполучення відбувалося із затримками.

Атака на міст відбулася на тлі масштабного нальоту безпілотників. Міністерство оборони Росії заявило, що за ніч нібито перехопило або знищило 1336 українських дронів у кількох регіонах, зокрема в тимчасово окупованому Криму та районах Чорного й Азовського морів. Ці дані незалежно не підтверджені.

Керченський міст забезпечує автомобільне та залізничне сполучення між територією Росії й тимчасово окупованим Кримом. Раніше переправу атакували у жовтні 2022 року, липні 2023 року та червні 2025 року.

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