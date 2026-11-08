На Хор-Мор в Іраку зупинили видобуток газу після атаки дрона — The Hindu

На газовому родовищі Хор-Мор у провінції Сулейманія в Іраку в неділю, 8 листопада 2026 року, призупинили виробництво після атаки безпілотника. За даними двох джерел у сфері безпеки, це одне з найбільших газових родовищ Курдистанського регіону Іраку.

Атака на родовище

Як повідомляє The Hindu з посиланням на Reuters, безпілотник атакував родовище, після чого виробництво зупинили. Джерела також повідомили, що над територією об’єкта піднімався дим.

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Інженер, який працює на родовищі, заявив, що під час атаки було уражено об’єкт для зберігання газу. За його словами, всім працівникам наказали перейти в укриття через побоювання подальших атак.

Постачання електроенергетики

Родовище Хор-Мор постачає газ для регіонального виробництва електроенергії.

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