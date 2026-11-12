На Кіпрі електроенергія для домогосподарств у листопаді подорожчала на 5% — Cyprus Mail

На Кіпрі в листопаді ціни на електроенергію для домогосподарств зросли на 5%. Про це повідомило Управління електроенергії Кіпру (EAC), пише Cyprus Mail.

Розрахунок для родини з чотирьох людей

Речниця EAC Христина Пападопулу повідомила Кіпрському агентству новин, що підвищення стосується орієнтовного рахунку для сім’ї з чотирьох осіб, яка споживає 800 кіловат-годин електроенергії протягом двох місяців.

Вартість однієї кіловат-години, включно з ПДВ у розмірі 5%, тепер становить 33 центи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вплив вартості пального

За словами Пападопулу, підвищення пов’язане зі зростанням цін на пальне на тлі міжнародної енергетичної кризи. Зміни світових цін на нафту передаються споживачам із затримкою приблизно на два місяці, оскільки EAC зберігає запаси пального.

Вона зазначила, що майбутнє зниження вартості пального також відобразиться в рахунках за електроенергію. Тарифи на електроенергію регулює та затверджує Кіпрський орган регулювання енергетики, а нарахування контролюють відповідні органи.

Читай нас у