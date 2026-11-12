На Кіпрі обговорили реєстрацію та страхування електросамокатів — Cyprus Mail

Парламентський комітет з транспорту Кіпру у четвер обговорив законодавчі ініціативи, які передбачають реєстрацію електросамокатів, обов’язкове страхування цивільної відповідальності та визначення зон, де їх використання буде заборонене. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Голова комітету Сотіріс Іоанну заявив, що депутати мають намір оперативно розглянути законопроєкти та передати їх на розгляд пленарного засідання. Він пов’язав необхідність нових правил з аваріями, тяжкими травмами та смертями людей. За його словами, будь-які законодавчі заходи, які тим часом подасть міністерство транспорту, розглядатимуть у пріоритетному порядку.

Обмеження без інфраструктури

Депутат від Disy Андреас Константіну зазначив, що проблему електросамокатів неможливо вирішити лише контролем з боку поліції. На його думку, потрібні безпечна інфраструктура та ефективне планування.

Одна з ініціатив передбачає тимчасову заборону на використання електросамокатів у районах, де немає безперервної придатної мережі завдовжки щонайменше 10 кілометрів, яка відповідала б визначеним стандартам безпеки дорожнього руху. Константіну наголосив, що йдеться не про постійну заборону, а про створення умов для безпечного користування таким транспортом.

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Він також заявив, що муніципалітети вже інвестували у відповідну інфраструктуру. Як приклад депутат навів Агланджію, де, за його словами, є 27 кілометрів велодоріжок. Мінімальну вимогу щодо довжини мережі за потреби можуть переглянути.

Реєстрація та посилення відповідальності

За словами Константіну, до парламенту внесли два законопроєкти: перший пропонує запровадити систему реєстрації, а другий — посилити покарання. Їхньою метою є підвищення відповідальності батьків і стримування незаконного використання електросамокатів неповнолітніми. Депутат також закликав батьків не дарувати електросамокати дітям напередодні святкового сезону.

Депутат від Diko Хрісантос Саввідіс звернув увагу на порушення, зафіксовані у штрафах користувачам електросамокатів: поїздки несанкціонованими дорогами, відсутність обов’язкових ідентифікаційних позначок та перевезення більше ніж однієї людини на пристрої.

Інший депутат від Diko Адамос Аспріс закликав не послаблювати розвиток мікромобільності, застерігши, що обмеження альтернатив автомобілям і мотоциклам можуть підштовхнути людей до використання звичайного транспорту. Представник партії Direct Democracy Дімітріс Сугліс повідомив, що його політична сила також подала пропозиції щодо реєстрації та запровадження ідентифікаційних номерних знаків для електросамокатів.

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