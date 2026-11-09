На Кіпрі одночасно відкриють два нові пункти пропуску — Cyprus Mail

На Кіпрі президент Нікос Христодулідіс і лідер турків-кіпріотів Туфан Ерхюрман домовилися одночасно відкрити два нові пункти пропуску. Домовленості досягли в понеділок під час тристоронньої зустрічі за участі посланниці ООН Марії Анхели Ольгін, повідомляє Cyprus Mail.

Розташування пунктів пропуску

Один із нових пунктів пропуску розмістять на південь від села Луруджина, неподалік Ларнаки. Інший відкриють на південь від села Каравостасі, на захід від Лефки. Згідно з домовленістю, обидва пункти пропуску мають запрацювати одночасно.

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Зустріч із генсеком ООН

Про угоду повідомив речник Миротворчих сил ООН на Кіпрі Алім Сіддік. Він також заявив, що Христодулідіс і Ерхюрман найближчими тижнями проведуть тристоронню зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. У цій зустрічі мають взяти участь обидва лідери та генсек ООН.

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