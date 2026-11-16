На Кіпрі розкопають дві криниці у пошуках зниклих жителів Ассії — Cyprus Mail

На Кіпрі наступного року планують розкопати дві криниці в селі Афанія, щоб відшукати рештки людей з Ассії, убитих під час турецького вторгнення 1974 року. Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс, повідомляє Cyprus Mail.

Пошуки біля криниць

За словами Христодулідіса, роботи проведуть поблизу криниць, де раніше вже виявляли рештки. Водночас основні рештки деяких жертв досі не знайшли, оскільки їх перемістили з початкових місць поховання.

У списку зниклих безвісти перебувають 88 людей з Ассії — села на рівнині Месаорія в окрузі Фамагуста. Рештки 69 із них уже ідентифікували, тоді як доля ще 19 людей невідома.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші ділянки

Президент також згадав 70 чоловіків з Ассії та сусідніх сіл, яких примусово забрали з цього району. За його словами, спочатку їх утримували в гаражі «Павлідіс», а потім доправили до району Орніті в Афанії, де їх убили сили TMT.

Христодулідіс повідомив, що в Орніті визначили й інші криниці для розкопок, а також планують перевірити ділянки у військових зонах. Ще три локації в Ассії та її околицях розглядають для пошукових робіт.

У 1974 році в Ассії проживали понад 3 тисячі людей. 14 серпня село було відрізане від територій, контрольованих урядом, а наступного дня до нього увійшли турецькі війська.

Читай нас у