На Кіпрі студенти протестували проти річниці декларації незалежності півночі — Cyprus Mail

На Кіпрі студенти провели демонстрації в Нікосії, Лімасолі та Пафосі проти річниці односторонньої декларації незалежності на півночі острова. Акції відбулися за два дні до 15 листопада — дати проголошення у 1983 році самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру, повідомляє Cyprus Mail.

Акції в Нікосії

У Нікосії демонстрації організували Пансіпрський координаційний комітет студентів Psem та ультраправа греко-кіпрська студентська група Efen. Учасники несли прапори Кіпру, скандували гасла та тримали банери грецькою і турецькою мовами. Акція Psem почалася в Каймаклі, а мітинг Efen — на площі Елефтерія в центрі міста.

Президентка Psem Деспіна Кіпріану заявила, що події 1974 року й далі впливають на кіпріотів в обох громадах. Вона застерегла від етнічного поділу та нетерпимості, які, за її словами, принесли Кіпру руйнування. Кіпріану також заявила, що учасники не погоджуються ні з окупацією, ні з поділом Кіпру.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Раніше міністерство освіти поширило циркуляр, за яким учасникам заходів Psem не мали зараховувати пропуски занять у школі.

Марші у Лімасолі та Пафосі

У Лімасолі учні районного координаційного комітету Esem та місцевого осередку Efen вийшли з банерами, зокрема з гаслами «Миру на Кіпрі не можна перешкодити» та «Я не забуваю». Президентка Esem Ева Савва сказала, що молодші покоління не пережили подій 1974 року особисто, однак несуть пам’ять своїх батьків і дідусів та бабусь. Вона закликала не допустити, щоб поділ став звичним, а окупацію почали сприймати як реальність.

У Пафосі акція почалася біля стадіону Стеліоса Кіріакідеса, після чого учасники пройшли до пам’ятника Макаріосу III і Руху опору та будівлі муніципалітету. Біля мерії виступили президент Esem Пафоса Хараламбос Куфу та віцепрезидент Христос Фотіадіс. Куфу назвав річницю нагадуванням про один із найскладніших періодів сучасної історії Кіпру та закликав зберігати пам’ять про людей, які були змушені залишити свої домівки.

Читай нас у