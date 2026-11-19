На Кіпрі ціни на пальне після початку конфлікту в Перській затоці зросли на 30%, а річна інфляція у жовтні становила 4,4% проти 3,9% у вересні. Про це повідомляє Cyprus Mail з посиланням на Службу захисту прав споживачів при міністерстві енергетики та торгівлі.

Динаміка інфляції

За даними служби, подорожчання найбільше пов’язане з паливною продукцією, ціни на яку збільшилися на 30,6%. Електроенергія та вода подорожчали на 13,6%.

У квітні річна інфляція на Кіпрі становила 2,8%, у травні — 2,5%, у червні — 3,1%, у липні — 2,9%, а в серпні — 3,5%.

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Зміни цін на товари

Моніторинг цін служби охопив 250 базових споживчих товарів у 400 торговельних точках. Із 45 товарних категорій у вересні-жовтні ціни зросли в 26, знизилися у 18, а в одній категорії не змінилися.

Найбільше за місяць подорожчали овочі та бобові — на 26,1%. Далі йдуть свіжа риба та молюски, ціни на які підвищилися на 14,4%, балони з пропаном — на 9,5%, а також рослинна олія — на 5,9%. Найбільше зниження зафіксували для вугілля — на 7,2%.

Служба наголосила, що її ціновий моніторинг має інформаційний характер і не є рекомендацією щодо покупок.

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