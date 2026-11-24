Президент Кіпру Нікос Христодулідіс 24 листопада відкрив першу чергу термінала для зберігання нафтопродуктів в енергетичному центрі Васіліко. Як повідомляє Cyprus Mail, об’єкт Кіпрської організації зі зберігання та управління нафтовими запасами Kodap складається із семи резервуарів і нині зберігає 30% національних запасів нафтопродуктів.

У церемонії також брали участь міністр оборони Васіліс Пальмас та міністр енергетики Майкл Даміанос. Христодулідіс назвав термінал найважливішою інфраструктурою країни для забезпечення безпеки енергопостачання. Він наголосив на стратегічному значенні проєкту з огляду на острівне розташування Кіпру та його енергетичну ізольованість.

Сім резервуарів і друга черга

Президент заявив, що інвестиція має окупитися за три-п’ять років. За його словами, утримувати резерви у власних сховищах організації суттєво дешевше, ніж за іншими доступними варіантами.

Христодулідіс повідомив, що Kodap у співпраці з Міністерством енергетики очікує розпочати підготовку до будівництва другої черги якомога швидше. Вона має збільшити обсяги запасів, які зберігаються у власних потужностях організації.

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Резерви на 90 днів імпорту

Kodap заснували у 2003 році відповідно до зобов’язань Кіпру за законодавством ЄС. Організація відповідає за підтримання національних запасів нафтопродуктів, еквівалентних 90 дням чистого імпорту. Ці резерви мають залишатися доступними для випуску на ринок у разі перебоїв із постачанням пального.

Роботу Kodap фінансують внесками її учасників — компаній та організацій, що імпортують нафтопродукти. Христодулідіс зазначив, що у 2023, 2024 та 2025 роках організація вивільняла національні запаси авіаційного пального за розпорядженнями міністра енергетики.

Захист енергетичної інфраструктури

Кіпрський уряд також працює над створенням органу управління енергетичним центром Васіліко, де зосереджена більшість енергетичної інфраструктури країни. Міністерства оборони, енергетики, внутрішніх справ і юстиції співпрацюють над посиленням фізичної безпеки та охорони району. Kodap доручили спроєктувати й збудувати систему пожежогасіння, яка, як очікується, буде готова в лютому або березні 2027 року.

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