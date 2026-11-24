На Кіпрі зафіксували кібершпигунську кампанію, у якій використали створене штучним інтелектом фальшиве резюме. Однією з можливих цілей могла бути авіакомпанія, що переважно виконує рейси між Кіпром та Ізраїлем, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на ізраїльське видання Walla та дослідження компанії з кібербезпеки Check Point.

За даними Check Point, за кампанією могло стояти раніше невідоме угруповання Volant Manticore, активне щонайменше з вересня 2025 року. Дослідники пов’язують його діяльність з Іраном, однак наголошують, що зв’язок угруповання з іранською розвідкою не доведений. Volant Manticore також, за повідомленнями, пов’язують зі старішою іранською групою MuddyWater, яку пов’язували з міністерством розвідки Ірану.

Фальшиве резюме та шкідливе ПЗ

Угруповання, за даними Walla, використало резюме вигаданої жінки на ім’я Афіна Маріну. Її представили як фахівчиню туристичної галузі та мешканку Кіпру. Документ містив посилання нібито для завантаження додаткової інформації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За інформацією Walla, це посилання вело на шкідливе програмне забезпечення KuboShell, яке дає змогу отримувати віддалений доступ до комп’ютерів, збирати інформацію та виконувати команди. Авіакомпанія, що переважно літає між Кіпром та Ізраїлем, була серед можливих цілей, однак про підтверджену атаку на неї наразі не повідомляли.

Інші можливі цілі

Check Point також виявила шкідливий документ із військовим змістом, датований січнем 2026 року. За оцінкою дослідників, він міг бути призначений для державної установи Кіпру. Серед інших можливих цілей мережі названо телекомунікаційні компанії та об’єкти критичної інфраструктури.

У Check Point заявили, що це перший зафіксований випадок, коли іранська група кібершпигунства обрала Кіпр основною та системною ціллю своїх операцій. Дослідники пов’язують це з тісною співпрацею Кіпру з Ізраїлем і Грецією в енергетичній та безпековій сферах. За їхніми даними, з вересня 2026 року значна частина активності Volant Manticore перемістилася до Саудівської Аравії, де цілями переважно стали лікарні та інша медична інфраструктура.

Читай нас у