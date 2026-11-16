На Кіпрі заявили про до 1200 бездомних — Cyprus Mail

На Кіпрі налічується приблизно від 1000 до 1200 бездомних людей, близько 600 із них перебувають у Лімасолі. Про це заступниця міністра соціального добробуту Тіна Павлу заявила під час розгляду в парламенті бюджету її відомства на 2027 рік, повідомляє Cyprus Mail.

За словами Павлу, це «дуже велика цифра за кіпрськими мірками». Вона також визнала, що донедавна сама не усвідомлювала масштабу проблеми бездомності в країні.

Підтримка та реінтеграція

Заступниця міністра заявила, що приблизно 80% бездомних людей мають проблеми з психічним здоров’ям або залежність від наркотиків. Держава надає їм притулок, однак цього недостатньо для розв’язання проблем із психічним здоров’ям чи залежністю.

Павлу повідомила, що запропонувала муніципалітету Лімасола створити заклад соціальної реінтеграції. Там, зокрема, могли б надавати базові навички людям, які потребують підтримки.

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За її словами, стратегічним пріоритетом відомства є поєднання систем соціального добробуту та охорони психічного здоров’я. Павлу вважає, що насильство, жорстоке поводження, залежності, бідність, бездомність і соціальне відчуження не можна розв’язувати ізольовано одне від одного.

Бюджет і реформа допомоги людям з інвалідністю

Бюджет відомства на 2027 рік становить 666,3 млн євро, з яких 611,3 млн євро передбачено на виплати. Одним із ключових завдань на наступний рік Павлу назвала реформу у сфері інвалідності, яка має поєднати грошову допомогу з послугами для самостійного життя.

На реформу передбачено 179 млн євро, що на 23% більше, ніж у 2026 році. Нині виплати у зв’язку з інвалідністю отримують близько 11 тисяч людей, зокрема 3,5 тисячі неповнолітніх.

Павлу також заявила про недоліки в роботі з людьми, які мають проблеми з психічним здоров’ям. За її словами, психіатрична лікарня «Аталасса» не може забезпечити комплексну допомогу, тому багато пацієнтів після лікування неодноразово повертаються до закладу. Відомство обговорює з державною організацією медичних послуг Okypy створення додаткових установ для таких людей.

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