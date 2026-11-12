На Кіпрі заморозили активи на понад €51,5 млн із 2023 року — Cyprus Mail

На Кіпрі з 2023 року до серпня 2026 року заморозили активи на суму понад €51,5 млн. Приблизно половина цієї суми пов’язана з розслідуваннями щодо програми надання громадянства в обмін на інвестиції, відомої як «золоті паспорти», повідомляє Cyprus Mail з посиланням на дані поліції, представлені парламентському комітету з аудиту.

Понад €32 млн за вісім місяців

Керівник підрозділу поліції з розслідування фінансових злочинів Афксентіс Константіну повідомив, що у 2023 році в дев’яти справах заморозили приблизно €550 тис. активів. У 2024 році сума сягнула €8,5 млн у 26 справах, а у 2025-му — €10,5 млн у 28 справах.

За перші вісім місяців 2026 року в межах 23 справ заморозили понад €32 млн. Константіну наголосив, що замороження активів не означає завершення розслідування або остаточної конфіскації майна. Серед іншого він згадав справу фінансиста-втікача Джо Лоу.

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Зауваження до банківського нагляду

Ці дані обговорювали під час розгляду звіту Аудиторської служби про нагляд Центрального банку за дотриманням вимог із протидії відмиванню коштів. Перевірка охоплювала період від січня 2020 року до липня 2024 року та виявила нестачу персоналу, затримки інспекцій, недоліки у повідомленнях про підозрілі операції та проблеми у взаємодії установ.

Представник Центрального банку Клеантіс Іоаннідес заявив, що регулятор реструктуризував і посилив підрозділ із протидії відмиванню коштів, а також створив окремий підрозділ контролю за виконанням санкцій. За його словами, за період перевірки було закрито щонайменше 168 тис. банківських рахунків — 42 тис. корпоративних і 126 тис. особистих — через недотримання законодавчих та регуляторних вимог.

Програму «золотих паспортів» на Кіпрі припинили у 2020 році після звинувачень у корупції та зловживаннях. Попередня перевірка Аудиторської служби виявила неналежну перевірку походження коштів інвесторів, недотримання фінансових критеріїв та справи за участю політично значущих осіб.

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