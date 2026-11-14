На Кіпрі запускають ініціативу для залучення регулярних донорів крові — Cyprus Mail

На Кіпрі запускають ініціативу зі збільшення кількості регулярних донорів крові, щоб забезпечити надійне постачання крові. Міністр охорони здоров’я Неофітос Хараламбідіс заявив, що до організованого донорства планують активніше залучати працівників бізнесу, повідомляє Cyprus Mail.

Національна стратегія щодо крові

За словами міністра, його відомство реалізовуватиме ініціативу разом із компетентними органами та організаціями. Її запускають після того, як Кабінет міністрів минулого тижня схвалив нову національну стратегію щодо крові. Хараламбідіс закликав бізнес і працівників підтримати програму.

Ініціатива зосереджена на потребах людей із таласемією. На Кіпрі, за оцінками, один із найвищих у світі показників носійства таласемії — близько 15%. Орієнтовно 650 людей у країні живуть із цим захворюванням.

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Потреби пацієнтів із таласемією

Пацієнтам із таласемією необхідні регулярні переливання крові, оскільки генетичні мутації не дають їхньому організму виробляти достатню кількість нормального гемоглобіну. Цей білок у червоних кров’яних клітинах переносить кисень до органів і тканин.

Міністр зазначив, що достатні запаси крові та розвиток лікування мають допомогти людям із таласемією жити без постійної невизначеності щодо наступного переливання. Він також наголосив, що підтримка не повинна обмежуватися медичним лікуванням: пацієнтам і їхнім родинам потрібні психологічна та соціальна допомога, а також достовірна інформація про доступні варіанти.

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