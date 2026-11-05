На Кіпрі затримали 26 людей у справі про наркоторгівлю — Cyprus Mail

На Кіпрі під час загальнонаціональної поліцейської операції «Плегма» затримали 26 людей, яких пов’язують із ймовірними мережами торгівлі наркотиками. Як повідомляє Cyprus Mail, операцію провело новостворене управління з боротьби з організованою злочинністю.

Розслідування почалося після вилучення наркотиків

Розслідування розпочали в лютому після значного вилучення наркотиків у Нікосії. 19 лютого поліцейські зупинили автомобіль із двома людьми та виявили 11 480 петард, а також канабіс і кокаїн у одного з них.

Під час обшуків, пов’язаних із водієм, правоохоронці вилучили 167 кілограмів канабісу, 62 кілограми кокаїну та 4,5 кілограма смоли канабісу. Також повідомлялося про вилучення вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, готівки та електронних сигарет, які, за даними поліції, могли містити наркотики. П’ятеро людей у цій справі залишаються під вартою.

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Обшуки та замороження активів

Під час останніх рейдів поліція провела 27 обшуків у житлових приміщеннях, підприємствах і транспортних засобах. Було вилучено понад 25 тисяч євро готівкою, 37 мобільних телефонів, дві одиниці вогнепальної зброї, боєприпаси, феєрверки та невеликі кількості кокаїну й канабісу.

Спільно з підрозділом боротьби з відмиванням коштів Mokas правоохоронці домоглися судових рішень про замороження майна, пов’язаного з розслідуваннями. Йдеться про будинок, кілька земельних ділянок, десять автомобілів і два мотоцикли орієнтовною вартістю 400 тисяч євро, а також ще 100 тисяч євро коштів. Розслідування ймовірних правопорушень триває.

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