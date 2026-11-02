На Кірибаті врятували п’ятьох після майже трьох місяців у морі — ABC News Australia

На острові Фаннінг у Кірибаті місцеві жителі врятували п’ятьох людей, серед яких двоє дітей, після майже трьох місяців дрейфу в океані. Їхній човен виявили в неділю; за оцінкою, за цей час він дрейфував приблизно на 5 400 кілометрів від Федеративних Штатів Мікронезії.

Човен зник після шторму

Група з дев’яти людей 30 липня вирушила у звичайну приблизно годинну подорож між островами Мурило та Руа у Федеративних Штатах Мікронезії. Однак судно потрапило в шторм і зникло.

Берегова охорона США в Мікронезії припинила пошуки 9 серпня, через десять днів після їх початку. Під час операції за підтримки літаків ВМС і ВПС США обстежили 25 тисяч морських миль, повідомляє ABC News Australia.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Допомога врятованим

Депутат парламенту від цього району Каотітааке Ракороа заявив, що після порятунку людей прихистив і доглядав за ними пастор місцевої Об’єднаної церкви. За його словами, поліція з острова Кіритіматі, найближчого до Фаннінга міського центру, передала йому інформацію про порятунок у столиці Тараві.

Врятованих уже оглянули медики на острові. Ракороа рекомендував доправити їх найближчим рейсом на Кіритіматі для подальшої медичної допомоги. Члени групи публічно не розповідали про пережите та попросили поважати їхню приватність.

Губернатор штату Чуук Олександр Наррун у заяві подякував за порятунок п’ятьох із дев’яти людей, які перебували на човні, та повідомив, що продовжує молитися за чотирьох їхніх супутників. Він також звернувся до президента Федеративних Штатів Мікронезії з проханням розпочати дипломатичні переговори з урядом Кірибаті щодо повернення врятованих додому.

Читай нас у