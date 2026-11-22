На кліматичній конференції ООН у турецькій Анталії представили новий проєкт підсумкової декларації. Переговори між представниками понад 190 держав тривали до глибокої ночі, хоча конференція мала завершитися ще в п’ятницю, повідомляє Tagesschau.

Президент COP31 Мурат Курум оголосив про появу нового тексту приблизно о першій годині ночі за місцевим часом. За його словами, було запропоновано документ, який може бути прийнятним для всіх держав-учасниць. Делегації мають вивчити проєкт, після чого представники країн планують обговорити його та провести голосування.

Суперечка щодо викопного палива

Основною перешкодою для домовленості залишається формулювання щодо відмови від вугілля, нафти й газу. ЄС, малі острівні держави та низка інших країн наполягають, щоб таке положення було прямо зафіксоване у підсумковій декларації.

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Водночас держави-експортери нафти, зокрема Саудівська Аравія, виступають проти такого формулювання. У попередньому варіанті документа згадку про відмову від викопного палива вже прибрали. Критики застерігали, що це може означати відступ від рішення кліматичної конференції в Дубаї 2023 року.

Фінансування та кліматичні цілі

Курум висловив переконання, що заперечення щодо викопного палива було знято. Він також повідомив про прогрес у переговорах щодо розвитку чистої енергетики та фінансової допомоги країнам, які найбільше потерпають від наслідків зміни клімату. Водночас остаточне ухвалення декларації в Анталії на той момент залишалося невизначеним.

COP31 стала першою конференцією після того, як Програма ООН з довкілля підтвердила: глобальне потепління з високою ймовірністю перевищить межу у 1,5 градуса Цельсія. Держави домовилися прагнути до обмеження зростання температури до цього рівня понад десять років тому.

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