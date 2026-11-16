На конференції ООН заперечили проти нових секторальних цілей — Climate Home News

Групи арабських країн і країн, що розвиваються, на кліматичній конференції ООН COP31 в Анталії, Туреччина, виступили проти включення нових секторальних цілей до підсумкового рішення саміту. Йдеться, зокрема, про добровільну ініціативу Туреччини з електрифікації та запропоновану Бразилією дорожню карту переходу від викопного палива, повідомляє Climate Home News.

Суперечки щодо підсумкового рішення

Під час сесії оцінювання переговорів у суботу Арабська група та група Like-Minded Developing Countries, до якої входять великі країни з економіками, що розвиваються, заявили, що не хочуть бачити нові секторальні цілі в підсумковому рішенні. Це стосується добровільного зобов’язання щодо електрифікації, запропонованого турецьким головуванням. За даними видання, його підтримали близько 30 держав, хоча повного списку учасників не оприлюднили.

Саудівська Аравія заперечила проти згадки в документі бразильської глобальної дорожньої карти переходу від викопного палива. Індія виступила проти посилань на наукові звіти та висновки, які вона вважає зовнішніми щодо процесу ООН. Серед них — нещодавня доповідь Програми ООН з довкілля про реагування на неминуче перевищення межі потепління у 1,5°C.

Ці групи держав, а також держава-агресор Росія, Аргентина й африканські країни заперечили проти внесення до підсумкового рішення консультацій щодо реформування кліматичного процесу ООН. Вони зазначили, що консенсусу щодо відповідних пропозицій поки немає.

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Питання фінансування

Перший проєкт підсумкового рішення очікували оприлюднити в понеділок. Турецьке головування планувало зібрати міністрів у середині тижня, щоб обговорити текст і шукати компроміс. Представник аналітичної організації E3G Олден Маєр заявив, що співголови саміту — Туреччина та Австралія — перебувають під дедалі більшим тиском через потребу узгодити формальні переговори, підсумкове рішення та ініціативи порядку денного дій, зокрема щодо електрифікації.

Ще одним предметом суперечок є кліматичне фінансування для бідніших держав. Розвинені країни прибули на конференцію з незначною кількістю нових фінансових зобов’язань, що, за оцінкою видання, звужує можливості для домовленостей про посилення заходів зі скорочення викидів. Країни, що розвиваються, вимагають визначити мету з потроєння фінансування адаптації на рівні щонайменше 120 млрд доларів на рік до 2035 року, тоді як країни-донори неохоче погоджуються на конкретні параметри.

Позиція Німеччини

Державна секретарка міністерства довкілля Німеччини Гайке Генн заявила, що згадка дорожньої карти щодо викопного палива та турецької цілі «35 на 35» у підсумковому рішенні не є для Берліна головним критерієм успіху. Туреччина пропонує до 2035 року збільшити частку електроенергії у світовому кінцевому енергоспоживанні до 35%.

Німеччина офіційно підтримала добровільну ініціативу з електрифікації, однак Генн зазначила, що в документі можна обійтися без конкретного числового показника. На її думку, нові кількісні глобальні цілі варто розглядати під час наступного глобального оцінювання кліматичних планів, яке має завершитися у 2028 році.

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