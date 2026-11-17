Чотири дослідження, які представлять на конференції Neuroscience 2026, свідчать, що біологічна стать, спадкові чинники та менопауза можуть впливати на ризики хвороби Альцгеймера, реакцію на терапію та механізми хронічного болю. Про це повідомляє ScienceDaily з посиланням на Society for Neuroscience.

Менопауза та генетичні чинники

В одному з досліджень люди з генетичними факторами ризику хвороби Альцгеймера по-різному реагували на гормональну терапію в період менопаузи, ніж учасники без таких чинників. Результат також залежав від конкретного поєднання гормонів. Це вказує, що під час оцінювання варіантів лікування можуть бути важливими і генетичне тло, і склад гормональної терапії.

Інша робота стосувалася гризунів у стані менопаузи, які мали генетичні фактори ризику хвороби Альцгеймера. У них особливо вразливими були мозкові мережі, пов’язані з пам’яттю. На думку дослідників, це може свідчити, що менопауза є періодом підвищеної вразливості для жінок із генетичною схильністю до захворювання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Біль та запалення

У мишачій моделі фіброміалгії самки зберігали вищу чутливість до дотику та сильнішу активацію імунної системи, ніж самці. Дослідники припускають, що біологічні механізми хронічного болю можуть відрізнятися залежно від статі.

Ще одне дослідження на мишах показало, що тривале запалення кишківника по-різному впливало на роботу мозку та зміни, пов’язані з хворобою Альцгеймера, у самців і самок. Фіброміалгія, для якої характерні постійний біль і втома, вражає від 2% до 4% населення світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, хворобу Альцгеймера мають від 35 до 40 мільйонів людей у світі.

Персоналізований підхід

Модераторка пресконференції Лііса Галеа зазначила, що вивчення жіночої біології та можливих статевих відмінностей у симптомах і факторах ризику хвороби Альцгеймера може допомогти визначити підходи для точнішого лікування. Дослідники розглядають ці результати як підґрунтя для персоналізованішої терапії хвороби Альцгеймера, фіброміалгії та інших складних неврологічних розладів.

Читай нас у