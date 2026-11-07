На копальні Дюкетон-Саут загинув 75-річний працівник — ABC News Australia

В Австралії на копальні Дюкетон-Саут компанії Regis Resources у районі Голдфілдс штату Західна Австралія внаслідок виробничого інциденту загинув 75-річний працівник за контрактом, повідомляє ABC News.

Допомога на місці події

Інцидент стався на виробничому об’єкті Duketon South, розташованому приблизно за 130 кілометрів на північ від міста Лавертон та більш ніж за 700 кілометрів від Перта. Екстрені служби викликали до шахтарського табору в Бандії приблизно о 12:30 у п’ятницю, 6 листопада.

До прибуття екстрених служб медичні працівники копальні надали чоловікові першу допомогу, однак реанімувати його не вдалося.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розслідування загибелі

Regis Resources підтвердила, що загиблий входив до команди підрядників і виконував роботу на Duketon South. Компанія призупинила операції в Duketon на час розслідування та повідомила про надання підтримки людям, яких торкнувся інцидент, зокрема через програми допомоги працівникам.

Обставини смерті розслідує WorkSafe. Інспектори та слідчі готуються прибути на місце події, щойно це стане можливим. Поліція Західної Австралії також підготує звіт для коронера.

Читай нас у