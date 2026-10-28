На кордоні Пакистану й Афганістану загинула людина, п’ятеро поранені — Dawn

Поблизу прикордонного переходу Ангур-Адда в районі Нижній Південний Вазірістан у Пакистані внаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще п’ятеро членів однієї родини зазнали поранень після влучання мінометного снаряда в їхній будинок.

Обстріл біля Ангур-Адди

Як повідомляє Dawn, пакистанські посадовці заявили, що у вівторок афганські сили відкрили вогонь по прикордонних постах пакистанської армії та житлових районах поблизу Ангур-Адди. За їхніми словами, вогонь вели з позицій на території Афганістану із застосуванням снайперської, стрілецької та важкої зброї.

У виданні не наведено імені загиблого, а також даних про стан поранених.

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Відповідь пакистанських сил

Пакистанські джерела заявили, що сили безпеки відкрили вогонь у відповідь по прикордонних постах афганського руху «Талібан», мінометних позиціях і оборонних укріпленнях. За їхніми твердженнями, пакистанські сили застосували стрілецьку та важку зброю, зокрема артилерію.

Джерела також стверджують, що афганські бійці залишили свої позиції, а пакистанські сили контролюють прикордонну ділянку. Ангур-Адда є одним із важливих переходів на пакистансько-афганському кордоні, через який здійснюються торгівля та переміщення людей між двома країнами.

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