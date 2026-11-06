На Корсиці повінь забрала життя двох людей — Interia

На Корсиці у Франції двоє людей загинули після того, як уночі автомобіль змило паводком на дорозі RT10 між Боніфачо та Порто-Веккіо. У машині перебували троє людей: вижила 40-річна жінка, яку рятувальники евакуювали гелікоптером, повідомляє Interia.

Евакуація постраждалої

За даними директора канцелярії префекта Корсики Андре Лем’єра, трагедія сталася близько першої години ночі з четверга на п’ятницю. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що жінку підняли на борт гелікоптера за допомогою лебідки та доправили до лікарні.

Медична допомога також знадобилася пожежнику, який брав участь у порятунку жінки: у нього виявили симптоми переохолодження. За інформацією Corse Matin, загиблі були жителями Порто-Веккіо та поверталися з аеропорту Фігарі, коли їх застала раптова повінь.

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Пошкоджені дороги та мости

Від середини тижня на острові тривають інтенсивні дощі. Найбільше постраждали схід і південь Корсики, де від середи випало від 150 до 250 літрів води на квадратний метр, а подекуди — до 300–350 літрів води на квадратний метр.

У Боніфачо закрили школи та муніципальний ясла-садок, а навчання також призупинили ще в 11 містах острова. Через негоду було мобілізовано 85 пожежників. Повінь частково зруйнувала міст між Мюратедду та Порто-Веккіо, закрили переправу Альзу-ді-Гджаддіна, а низка доріг стала непроїзною.

Мер Порто-Веккіо Жан-Крістоф Анжеліні заявив, що після стихії місто виглядає як після бомбардування: зруйновано ділянки міської мережі та змито старі мости. У південно-західній частині Корсики діяло помаранчеве попередження Météo-France через сильні дощі та повені.

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