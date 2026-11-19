У четвер, 19 листопада, у тимчасово окупованому Росією українському Криму рух Кримським мостом тимчасово зупинили після атаки. Як повідомляє The Moscow Times, про це у Telegram заявив призначений Москвою очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Оцінювання пошкоджень

За словами Аксьонова, після атаки триває оцінювання завданих пошкоджень. У його повідомленні, на яке посилається видання, йдеться про тимчасове припинення руху та оцінювання наслідків атаки.

Кримський міст сполучає територію Росії — держави-агресора — з тимчасово окупованим українським Кримом. У 2014 році Росія здійснила спробу незаконної анексії півострова.

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Третя атака

Видання назвало цю атаку третьою на міст упродовж тижня. У додатковому описі до матеріалу також зазначено, що Україна атакувала міст утретє за три дні.

У матеріалі Reuters, опублікованому The Moscow Times, зазначається, що це сталося напередодні запланованих на четвер зустрічей Володимира Путіна з американськими та китайськими колегами.

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