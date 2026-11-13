На Майорці затримали пару у справі про ухилення від сплати 23 млн євро — Der Spiegel

На іспанському острові Майорка затримали пару, яку німецька юстиція оголосила в розшук за підозрою в ухиленні від сплати податків на 23 мільйони євро. Затримання відбулося у вівторок у співпраці з поліцейськими із німецької Саксонії, повідомляє Der Spiegel з посиланням на іспанську поліцію.

Обшук вілли та приміщень

Слідчі провели обшуки в розкішній віллі затриманих у муніципалітеті Кальвія на південному заході Майорки, а також у комерційних приміщеннях у Пальмі. Під час обшуків вилучили 13 650 євро готівкою, 30 кредитних карток, сім телефонів і чотири комп’ютери.

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За даними іспанської поліції, банківські рахунки пари також заблокували.

Можлива екстрадиція

Іспанський суд має вирішити, чи екстрадувати затриманих до Німеччини. Розслідування щодо пари там веде прокуратура Хемніца.

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